Môže cloud pomôcť úspechu v podnikaní?

Ako zabezpečiť IT potreby vo firme tak, aby neboli potrebné veľké investície? Môže pomôcť cloudové riešenie, ale čo je vlastne cloud? A ako si fungovanie cloudu môžeme predstaviť?

Konečne prišiel čas na rozbeh vlastného podnikania. Človek má dostatok skúseností, má svoj biznis plán, chce predávať tovar alebo poskytovať službu. Získal potrebné financie, poradil sa s účtovníkom, či je výhodnejšia živnosť alebo s. r. o. Prenajal si priestory na podnikanie. Má už svoju webstránku a eshop. Firme sa darí, a tak rastie, prišli prví zamestnanci a s nimi ďalšie nápady na zlepšenie produktov či rozšírenie služieb. Spolu s prvými úspechmi narastajú nároky na IT. Potreba vyššej kapacity IT zdrojov na zvládnutie narastajúceho záujmu od zákazníkov, snaha zabezpečiť čo najlepšiu nákupnú skúsenosť zákazníkov, priniesť nové, inovatívne služby postavené na moderných technológiách, ktoré zákazníci dnes prirodzene očakávajú. Jedným z riešení, ktoré významne ušetria financie a čas a zabezpečia potreby v oblasti IT a tým aj biznisu, je využitie ponuky širokej palety cloudových služieb.

Čo si pod tým môžeme predstaviť? A čo je vlastne cloud? Jedna z mnohých definícií cloudu zjednodušene definuje cloud ako „online priestor“ na uloženie dát a prístup k výpočtovej kapacite mnohopočetných vzdialených serverov. Je to rýchle, prístupné a použiteľné. Ide o zjednodušené vysvetlenie a v nasledujúcich článkoch si postupne odkryjeme plný potenciál cloudových služieb. Platí, že cloudové služby sú poskytované dátovými centrami. Ak podnikateľ začne využívať napríklad infraštruktúrne služby dátových centier, veľkou výhodu je, že môže sám kontrolovať spotrebu služieb, ktoré využíva. Moderné cloudové platformy ponúkajú možnosť mať vybrané služby aktívne iba počas ich používania. To znamená, že tieto služby môže pokojne vypnúť vtedy, keď ich nevyužíva, čo prinesie zásadnú úsporu nákladov. Z konkrétnych skúseností vieme, že len zmenou režimu prevádzky vybranej časti infraštruktúry v cloude v režime 5/12 (5 dní v týždni, 12 hodín denne namiesto režimu 7 dní v týždni a 24 hodín) je možné ušetriť 2/3 nákladov.

Často panuje predsudok, že služby dátových centier prioritne využívajú najmä veľké firmy. Zaznamenávame však pretrvávajúci trend pri menších firmách, ktoré často využívajú okrem základných infraštruktúrnych cloudových služieb aj pokročilé služby, ako je napríklad spravovanie veľkého množstva dát, databázové služby v cloude alebo pripravené služby umelej inteligencie, tzv. kognitívne služby. Malé firmy veľmi rady experimentujú pri vývoji svojich produktov, sú veľmi inovatívne a často vzhľadom na svoju veľkosť vedia reagovať flexibilnejšie a pružnejšie.

Je veľmi užitočné, ak sa podnikateľ, ktorý chce prejsť so svojou IT infraštruktúrou do cloudu, pýta na výhody. Niektorí poskytovatelia cloudových služieb poskytujú zaujímavé benefity ako napríklad možnosť využitia už zakúpených softvérových licencií v cloude a dosiahnuť tak úsporu v nákladoch na prevádzku infraštruktúrnych cloudových služieb až 40 %.

Keďže dáta majú (nielen) pre biznis cenu zlata, kľúčová pri poskytovaní cloudových služieb je bezpečnosť. Bezpečnosť dát pre cloudových poskytovateľov je jednou z absolútnych priorít, ktorá sa odráža v mnohých opatreniach na zabezpečenie tak fyzickej. ako aj komplexnej systémovej ochrany. Pri významných poskytovateľoch cloudových služieb je samozrejmosťou mať ISO certifikáty či garantované zhody s nariadeniami a regulačnými opatreniami, ako je napríklad GDPR.

V každodennom biznise sa často stretávame s potrebou zo dňa na deň alebo z týždňa na týždeň zvýšiť výkon či už infraštruktúry alebo informačných systémov. Príkladom môžu byť rôzne e-shopy, ktoré musia byť pripravené na nápor kupujúcich počas takzvaných nákupných vrcholov roka. Ide napríklad o obľúbený Black Friday (Čierny piatok) alebo v období pred Vianocami, keď môže návštevnosť e-shopov oproti bežným dňom v roku niekoľkonásobne stúpnuť. Práve využitie cloudovej infraštruktúry pomáha eshopom získať okamžitú kapacitu bez nutnosti budovať vlastnú mohutnú IT infraštruktúru, ktorú by využili na plný výkon iba pár dní v roku. Pretože mať viac času a peňazí znamená mať možnosť investovať do ďalších inovácií, zlepšení či nápadov.

Úspora času a nákladov, flexibilita a škálovateľnosť výkonu a bezpečnosť dát sú jednými z kľúčových výhod cloudových služieb. Vďaka nim je IT infraštruktúra flexibilnejšia a biznis môže rýchlejšie rásť a napredovať.