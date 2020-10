Sledovať spotrebu, rezervovať kapacitu alebo zapnúť a vypnúť? Aj takto sa dá šetriť v IT

Ak sa obávate vysokých investícií do infraštruktúry, prečítajte si, ako cloud vo firme pomôže ušetriť

Služby dátových centier a presun IT infraštruktúry do cloudu vyvolávajú u menším firiem obavu z výšky nákladov. IT špecialisti vedia, že cloud so sebou prináša mnohé ekonomické benefity v porovnaní s budovaním vlastných riešení. Majitelia firiem musia však myslieť koncepčne s ohľadom na všetky časti svojho podnikania. Ako sa dá reálne ušetriť s cloudom, keď sa firme darí a rastie a potrebuje investovať alebo keď prídu obdobia, že sa tak trochu nedarí a je na tesno s financiami? Jednou z možných odpovedí je kľúčová vlastnosť cloudu – flexibilita, teda schopnosť prispôsobiť sa aktuálnym podmienkam a rýchlo reagovať. Za využívanie cloudu platíte, keď ho používate, a neplatíte, keď ho nepoužívate. Čiže ak cloud v nejakom období nepotrebujete, tak ho môžete vypnúť. A ak cloud vypnete, tak neplatíte a šetríte.

Pre ítečkárov je určite zaujímavá aj možnosť využitia už raz zakúpených licencií a ich použitie v prostredí cloudu, touto formou je možné znížiť cenu cloudových služieb. Ak ste už raz zakúpili vybrané licencie, tak tieto softvérové licencie viete použiť aj v prostredí cloudu a tým si znížiť výslednú cenu platenú za cloudové služby. Táto výhoda je poskytovaná hlavne cloudovými dodávateľmi, ktorí poskytujú tak softvérové licencie, ako aj cloudové služby a umožňujú svojim používateľom využívať tento benefit prenosu licencií.

Optimalizáciu nákladov prinášajú aj rezervácie, ktoré fungujú ako istý spôsob zarezervovania si kapacity cloudových služieb na vopred určené obdobie jedného alebo troch rokov. Výmenou za zarezervovanie kapacity na určité obdobie vopred je významná zľava z takto rezervovaných služieb. Používateľ má zároveň veľkú mieru voľnosti a môže si meniť rezervovanú kapacitu podľa potrieb. Rezervácia sa využíva hlavne pri rezervácii kapacity virtuálnych serverov.

Presun licencií do cloudu a využívanie rezervácie je možné dokonca kombinovať a získať tak významné cenové úspory pri rozvíjaní IT infraštruktúry v cloudovom prostredí.

Z pohľadu biznisu cloud prináša zásadné úspory aj tým, že nemusíte vo firme budovať vlastnú infraštruktúru na systémy, ako je napríklad mzdový, dochádzkový či účtovný systém. Všetko potrebné IT prostredie môžete vybudovať v cloude a mať tieto systémy zabezpečené omnoho rýchlejšie a lacnejšie. Zároveň stále platí, že ak potrebuje mzdový systém rozšírenie, lebo firma naberá zamestnancov, tak vďaka cloudu je možné systém rozšíriť rýchlejšie. Ak na druhej strane firma potrebuje optimalizovať, zníži využívanie kapacít v cloude a tým aj ušetrí.

Finančné oddelenia v každej organizácii majú rady akýkoľvek nástroj na sledovanie nákladov. Firmy, ktoré dlhší čas využívajú napríklad služby Azure, majú vždy k dispozícii prehľad nákladov a môžu optimalizovať svoje nástroje na základe dostupných dát.

Niektorí poskytovatelia cloudových služieb ponúkajú navyše priamo integrované nástroje na optimalizáciu prevádzky v cloude z pohľadu spoľahlivosti, bezpečnosti, výkonu, ale aj nákladov. V cloudovom prostredí Azure má tento nástroj príznačný názov Azure Advisor a vďaka informáciám, ktoré sú každý deň k dispozícii, môže firma robiť zásadné rozhodnutia o využívaní cloudových kapacít takmer okamžite.

Majitelia firiem denne bojujú s tým, ako dosiahnuť rast biznisu, hlavne v súčasných neustále sa meniacich podmienkach, a popritom neprepáliť náklady a ešte aj myslieť na horšie časy, keď sa biznisu nemusí dariť. Prispôsobivosť cloudových riešení a možnosť využívať ich služby vtedy, keď ich firma potrebuje, je spôsob, ako investovať peniaze do rastu a rozvoja a zároveň, v prípade zmien, tieto peniaze presunúť na iné využitie. Takto je možné v biznise naraz investovať aj šetriť.